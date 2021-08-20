Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom hakkında konuştu: Benim için artık kardeş gibi

Model Miranda Kerr, eski eşi Orlanda Bloom ve Katy Perry ile süren dostluğu hakkında konuştu. Oğulları Flynn için hâlâ sık sık beraber vakit geçirdiklerini söyleyen Kerr, eski eşi Bloom için “Benim için artık erkek kardeş gibi” dedi.

Katıldığı bir podcast programında 2010-2013 yıllarında evli olduğu, oğlu Flynn’in babası Orlanda Bloom’la süren iletişiminden bahseden Miranda Kerr, Bloom’un yeni eşi Katy Perry’i de çok sevdiğini belirtti.

Kerr, Katy Perry için “Birlikte tatillere gidiyoruz. Bütün önemli kilometre taşlarını birlikte kutluyoruz. Onu çok seviyorum hatta Flynn’in babasından (Orlanda Bloom) daha çok seviyorum” dedi.

Kerr, Orlando Bloom için “Benim için artık bir erkek kardeş gibi. Çoğu zaman rahatsız edici bir kardeş” dedi.