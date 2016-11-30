Miranda Kerr: Çok aşığım!

Avustralyalı top model Mirande Kerr, aktör Orlando Bloom'dan olan oğlu Flynn ve nişanlısı Snapchat'in kurucularından Evan Spiegel ile çok mutlu bir yaşam sürdüklerini dile getirerek, "Çok aşığım" açıklamasında bulundu.

Elle dergisine verdiği röportajda, "Evan beni ilk defa öptüğünde, hayatımın ilk öpücüğüymüş gibi hissetim" diyen Kerr, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

"Evan'la bir akşam yemeğinde tanışmıştık. Yan yana oturuken bana "Çok tatlısın" dedi. Bir süre arkadaş kaldık... Aslında ilk kez öpüşene kadar. İlk öpücükte aramızdaki bu çekim büyü gibi diye düşündüm. Hayatımın ilk öpücüğüymüş gibi hissettim. Çok aşığım."