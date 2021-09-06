Miraç Miroğlu'na zırhlı araçla çarparak ölümüne neden olan polis, serbest bırakıldı

Şırnak’ın İdil ilçesinde, 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’na çarparak ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis, bugün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Miroğlu’nun zırhlı araç çarpması sonucu ölmeseydi bugün okula başlayacağını belirterek “Bu aşamadan sonra failin cezasızlık zırhından faydalanmaması için etkili bir soruşturma yürütülmelidir” dedi.

Şırnak’ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki evlerinin bulunduğu sokakta 3 Eylül akşamı bisiklet sürerken çarptığı 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polisin ifadesi, bugün alındı. İdil Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın “Ölümlü trafik kazası” gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi.

MA’nın haberine göre; yaşanan ölüme rağmen gözaltına alınmadığı öğrenilen polis memurunun ifadesi olaydan ancak 3 gün sonra, bugün alındı. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen polis memuru, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Hızlı gitmediğini savundu

Sürücü polisin ifadesinde, zırhlı araçla hızlı gitmediğini savunup, “Bilerek yapmadım, böyle sonuçlanmasını istemezdim” dediği öğrenildi.

Soruşturma dosyanın bir örneği kusur oranının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Ailenin ifadesi henüz alınmadı

Savcı, çocuklarını yitiren Miraç ailesinin ifadesine ise henüz başvurmadı. Ailenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor

CHP Milletvekili Tanrıkulu, sosyal medya hesabından kararla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Mihraç Miroğlu, zırhlı araç çarpması sonucu ölmeseydi belki bugün okula başlayacaktı.

Az önce de failin serbest bırakıldığını öğrendik.

Bu aşamadan sonra failin cezasızlık zırhından faydalanmaması için etkili bir soruşturma yürütülmelidir."