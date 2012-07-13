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Kültür-Sanat

Minyatür tekniğiyle yapılan film afişleri büyük ilgi topluyor!

Murat Palta: 'Tepkiler arasında en çok şaşırtan Miramax tarafından yollanılan mesaj oldu.'

13 Temmuz 2012 17:13

- Işıl Öz

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Murat Palta “Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri” isimli lisans bitirme tezi hakkında T24'e konuştu. Tez çalışması "Behance" üzerinden yayımlandıktan sonra dünyanın birçok yerinden farklı tepkiler aldığını söyleyen Palta, “Hepsi ama hepsi olumlu yöndeydi, fakat beni en çok şaşırtan tez içeriğinde yer alan Kill Bill ve Pulp Fiction filmlerinin sitelerinde yayımlanması yönünde yapımcı firma Miramax tarafından yollanılan mesaj oldu" dedi. 

Palta, geleneksel (Osmanlı) motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı karıştırdığı bu deneysel çalışmaya 2 yıl önce başladı. Tezi hakkında aldığı olumlu tepkiler ardından Palta, aynı tekniği kullanarak daha fazla film posteri geliştirdi. Bugüne kadar 11 film için Osmanlı tarzı poster hazırlayan Palta'nın ilk olarak "Osmanlı Star Wars" çalışması dikkat çekti.

Son olarak, İspanya’nın Toledo şehrinde Astrolab Estudio’da 3 aylık staj yapan Palta, mevcut çalışması hakkında "Şehri illustrasyon yöntemiyle tanıtan ve android uygulamalarıyla desteklenecek bir multimedya projesi üzerinde fikir yürütüyoruz. Eğer gerçekleşirse oldukça başarılı bir çalışma olacağı kanaatindeyim” yorumunu yaptı. 

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MinyatürFilmAfişMiramaxKill BillMurat PaltaIşıl Öz

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