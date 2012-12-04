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Minogue: Aynadaki görüntümden korkuyorum

Minogue, bir dergiye verdiği röpotajında, makyajsız sokağa çıktığında yüzünün bilim kurgu filmlerindeki karakterlere benzediğini söyledi

04 Aralık 2012 21:09

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue (44), bir dergiye verdiği röportajında, aynaya baktığında görüntüsünden korktuğunu ve bazen çığlık atmak istediğini söyledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Avustralyalı şarkıcı Minogue bir dergiye verdiği röportajında makyajsız olduğunda görüntüsünden korktuğunu ifade etti.

Minogue, yaşlanmak konusunda ne düşündüğü sorusuna, makyajsız sokağa çıktığında yüzünün bilim kurgu filmlerindeki karakterlere benzediğini belirtti.

"Elle" dergisinde yer alan röportajında aynaya baktığında yüzünün ve vücudunun yer çekimine uyum sağladığını fark ettiğini söyleyen Minogue, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Zaman zaman iPhone’da fotoğrafımı çekiyorlar ve ben resme baktığımda görüntümden o kadar korkuyorum ki kendi kendime “Bu kadın da kim?” diyorum.

Bazen de özellikle makyaj yapmadığım zaman kendimi 44 değil 94 yaşında bir kadın gibi görüyrum.”

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