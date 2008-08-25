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Yaşam

Miniklerin zili 1 Eylül'de çalacak

İlköğretim 1. sınıf ile okul öncesi öğretime kayıt yaptıran yaklaşık 1 milyon 700 bin çocuk, 1 Eylül'de okula başlayacak.

25 Ağustos 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığının "İlköğretim 1. sınıflar ile ana sınıflarına başlayacak öğrencilerin okul korkularını yenmelerini ve okula uyumlarını sağlamak" amacıyla 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlattığı proje kapsamında, okullar bu öğrenciler için erken açılacak. Öğrenciler, 1-5 Eylül 2008 arasında "uyum programına" alınacak. Öğrenciler bu çerçevede öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli etkinliklere katılacak, okullarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıyacak. Öğrencilere "okula güvenle gidip gelme" eğitimi de verilecek. Bu süreçte veliler de "çocuklarıyla okula gidip gelmelerinin alışkanlık haline gelmemesi için" zaman zaman sınıf ortamına alınacak, rehberlik ve psikolojik danışma servislerince bilgilendirilecek.

İlköğretim 1. sınıfa yaklaşık 1 milyon, okul öncesi öğretime de 700 bin civarında kayıt yapıldı.


2009 yılı çalışma takviminde resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle okullar bu yıl geçen yıllardan bir hafta önce açılacak. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak. İlköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin olmak üzere toplam 14 milyon 115 bin öğrenci ile 600 bine yakın öğretmen ders başı yapacak.

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