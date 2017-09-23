Minikler, Suriyeli kardeşlerine kucak açtı

Betül KARABACAK-İSTANBUL(DHA) - Biltes Koleji, Aktif İş Kadınları Derneği ve Milad Derneği işbirliğinde, Avcılar Kaymakamlığı\'nın himayelerinde ve Kağıthane Kaymakamlığı’nın desteğiyle \'Kardeş Öğrenci\' projesi başlatıldı. Proje kapsamında 28 Suriyeli çocuk, Türk kardeşleriyle buluşarak doyasıya eğlendi.

Savaştan ve çeşitli sorunlardan kaçan çocuk ve gençlerin sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratılması, empati ile birbirlerini daha iyi anlamalarının sağlanması; karşılıklı sevgi, saygı, güven, hoşgörü ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen \'Kardeş Öğrenci\' projesi kapsamında 28 Suriyeli çocuk, Biltes Koleji\'nde okuyan arkadaşlarıyla buluştu ve birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirecekleri 1 senelik sürecin ilk gününde doyasıya eğlendiler.

Etkinliğe Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı M.Oğuz Toktekin, Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Gülten Erdem Ünlü, Milad Derneği Başkanı Hala Makhlouta, Türkiye Başkanı Suat Serkan Akbulut, Trans Espoir Başkanı Chahada Mathias ile çok sayıda üst düzey yönetici ve aileler katıldı. Etkinliğe katılan 28 Suriyeli çocuk, ilk önce okulu gezdi. Konuşmalar ve hediye takdimi ardından Biltes Koleji öğrencileri ile birlikte Suriyeli çocuklar, buz pateni dersinin yanı sıra 3D laboratuvar özelliğine sahip bir sınıfta Fen Bilimleri dersine katıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, ziyaretin her anını resim kareleri ile hatıralarına işlediler.

Biltes Eğitim Grubu Kurucusu Can Uysal proje ile ilgili yaptığı konuşmada \"Biz eğitim eşitliğine inanıyoruz. Bunun için de bu projeyi yaptık. Bu sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil savaş mağduru insanların neler yaşadığını hissetmek, öğrencilerimize hissettirmek ve bununla ilgili önemli tecrübeleri onların da paylaşmasını istiyoruz. Burada yaş farklılıkları olmayan ama farklı iki hayatı yaşayan öğrenci grubunu bir araya getirmek istedik. Çok mutluyuz. Bugün çeşitli aktiviteler yaptık. Onların da daha iyi şekilde gelişmelerini istiyoruz. Biltes Koleji olarak biz hep yanlarında olacağız\" dedi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan yaptığı konuşmada \"Bizlere misafir olan Suriyeli vatandaşlarımızın inşallah hem ekonomik hem sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Suriyeli çocuklarımızın eğitimi 1. derece önemli. Bunlar savaş mağduru insanlar. Annelerini, babalarını kaybetmiş, yetim, öksüz çocuklar. Onların çaresizliğini gidermek bizim görevimiz. Bu konuda Türkiye gerçekten örnek bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Başbakanımız, hükümetimiz ve Türk halkı olarak Suriyelilere kucak açtık\" diye konuştu.

Doğan konuşmasını \"Bu insanların kültürel, ekonomik, sosyal ve eğitim sorunlarını çözerseniz onları rahatlatırsanız çeşitli sorunları da kökten çözmüş olursunuz. Aksi taktirde hem ekonomik hem eğitim sorunlarını çözmezsek kendileri için sorunlu olacağı gibi ülkemizde yaşayan insanlar için de olumsuzluklara sebep olabilir. Bunları engellemenin yolu da birlikte kardeşlik ve sevgiyle kaynaşmalarını sağlamaktır\" diyerek noktaladı.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de şunları söyledi:

\"Malumunuz olduğu üzere 6 yılı aşkın bir süredir komşumuz Suriye\'de bir iç savaş var. Ve bu savaş sebebiyle milyonlarla ifade edilen sayıda insan ülkemize mülteci olarak geldi. Gönül sınır tanımıyor. Bu insanlara yardım etmek hem insani görevimiz hem dini görevimiz hem de komşuluk görevimiz. Biz bu görevi devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile yürütmek istiyoruz. Bölgemizde de, ilçemizde de çok sayıda Suriyeli var. Biz de bölgemizde, okullarımızda hem Suriyelilere özel okullar oluşturarak hem de karma sınıflarda onların eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.\"

Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Gülten Erdemünlü ise \"Bugün başlattığımız Kardeş Öğrenci Projesiyle Biltes Kolejinde okuyan çocuklarımızın ve kolejlerde okuyan diğer çocukların birbirleriyle entegrasyon çalışmalarını başlatıp sosyal sorumluluk alanında kendilerinden farklı olmayan çocuklar olduğunu kabullenmeleri için bir proje başlattık. Projemizin amacı şu ana kadar Türkiye\'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin toplumda yapılan provokasyonlara karşı tanıtılması. Bundan sonra projemizde farkındalık, rol model gösterme, eğitim politikalarındaki doğru modeli belirleyebilme gibi basamak basamak ilerleyen çalışmalarımız devam edecek. Suriyelilerin de daha önce bizim gibi bir hayatları olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Toplumda bölmeyi değil birleşmeyi, birbirinden nefret etmeyi değil sevgi dilini kullanmayı başarabilmeliyiz. 28 tane çocuğumuz şu anda Türkiye\'de misafir ettiğimiz ailelerin çocukları. Bunlardan 6 tanesi yetim. Proje kapsamında 28 çocuğu okulumuza davet ettik. Avcılar Kaymakamlığı ve Kağıthane Kaymakamlığı bünyesinde projemiz başladı\" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında; rol model çalışmalarından eğitim programları ve gençlik organizasyonlarına, kültürel çalışmalardan terapi ve grup çalışmalarına, sportif faaliyetlerden atölye uygulamalarına, çeşitli gezilerden sosyal ve sanatsal çalışmalara kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

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