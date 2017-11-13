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Kültür-Sanat

Minik yeteneklerden rengarenk atölye

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de düzenlenen ‘Resim Atölyesi’nde yeteneklerini sergiledi

13 Kasım 2017 14:27

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de düzenlenen ‘Resim Atölyesi’nde yeteneklerini sergiledi. Atölyeyi düzenleyen Ressam Kamer Batıoğlu, “Çoğu zaman çocukların düşündükleri şeylere şaşırıyorum. Muhteşem sonuçlar elde ediyorlar” dedi.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de Ressam Kamer Batıoğlu\'nun  \"Anadolu\'ya Yolculuk Sergileri\" kapsamında 6-12 yaş aralığındaki çocuklarla ücretsiz “Resim Atölyesi” düzenlendi. Ressam Kamer Batıoğlu, çocukların atölyeden mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek “Farklı teknikler öğretmeye ve ev ortamında kullanabilecekleri malzemeleri (tuvalet kâğıdı rulosu, pamuklu çubuk gibi) göstermeye çalıştım. Biraz daha ufukları açılsın istedim, o nedenle böyle bir uygulama yaptım” diye konuştu.

\"DİSİPLİNLİ ÇALIŞTILAR\"

Çocukların yaşlarına göre disiplinli çalıştığını ifade eden Batıoğlu, “Ortalığı dağıtmadan, her yeri boya yapmadan gördüklerini yapmaya çalıştılar. Disiplinli olmaları güzeldi” dedi. Atölyesinde de çocuklarla çalıştığını dile getiren Batıoğlu, “Çok iyi yetenekler var. Aslında onları dinlemek gerekiyor. Ben hiçbir zaman yönlendirme yapmıyorum, hep kafalarındakini öğrenmeye çalışıyorum. Çoğu zaman düşündükleri şeylere çok şaşırıyorum. Kimsenin düşünemeyeceği sonuçlar elde ediyorlar” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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