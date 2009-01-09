Minik öğretim üyesi!

Hindistan’daki “Dehradun” yüksek okulunun interaktif sanatlar bölümünde ders veren sekiz yaşındaki Aman Rehman, dünyanın en genç öğretim üyesi olarak gösterildi.



Ailesi, Rehman’ın bu unvanının tescil edilmesi ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuruda bulundu. Üç yaşından itibaren bilgisayara büyük bir ilgi duyan Aman, 3.5 yaşında alfabedeki harfleri dans ettirdiği ilk animasyon filmini yaptı.



Kongre Partisi’nin lideri Rahul Gandhi’nin himayesine aldığı Aman Rehman, gündüzleri eğitim görürken geceleri de büyüklere animasyon film yapımı konusunda ders veriyor.