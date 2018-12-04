Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Merkezi\'nde bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki Hiranur Delibaş\'a, ablası 5 yaşındaki Ayşe\'den kök hücre nakli yapıldı.

Konya\'nın Ereğli ilçesinde doğan Hiranur Delibaş\'ın kan değerleri ve bağışıklık sisteminde henüz 1 yaşındayken farklılıklar belirlendi. Hiranur\'a, alerji, egzama, siğil, ağızda mantar, pamukçuk, büyüme ve gelişim geriliğine neden olan immün yetmezliği teşhisi konuldu. Ağustos 2018\'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getirilen minik Hiranur\'a, hemen ilik nakli gerektiği belirtildi. Ailenin gönüllü olmasının ardından ablası Ayşe Delibaş\'ın iliği, 20 Kasım günü kardeşine nakledildi.

HAYIRSEVERLERİN YARDIMI SÜRÜYOR

Anne Türkan Delibaş, Hiranur\'un granülosit ihtiyacının devam ettiğini, Antalya Kan Bankası ve Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerinin destek olduğunu anlattı. Delibaş, \"Geçen ay telefonumun çalınmasından sonra irtibat numaralarımı kaybettim. Fakat hayırseverlerin kurduğu zincir sayesinde ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiranur\'un kan ve kan ürünü ihtiyacı olduğunu duyan, anında hastaneye koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah Hiranur sağlığına kavuşacak, her şey daha iyi olacak\" dedi.

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