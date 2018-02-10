Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Cansel ORUÇ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 2 yaşındaki Duru Kayabaşı\'nın böbreğindeki taş, mikro perkütan yöntemi ile alındı. İğne deliğinden girilerek lazerle taşın kırılması, parçalanması ve buharlaştırılması işlemlerinin uygulandığı en küçük hasta minik Duru, bir gün sonra taburcu oldu.

VM MedicalPark Bursa Hastanesi, 4 yıldır erişkin hastalarda başarıyla uygulanan, iğne deliğinden girilerek gerçekleştirilen mikro perkütan taş ameliyatı yöntemini Duru Kayabaşı\'nda uyguladı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen VM MedicalPark Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, \"Ülkemizde taş hastalarının yüzde 17\'si çocuklardır. Yaşı büyük çocuklar tıpkı erişkinlerde olduğu gibi yan ağrısı, idrarda kanama gibi nedenlerle doktora başvurur. Küçük yaş çocuklar ise kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma, huzursuzluk, iştahsızlık, ateşlenme gibi genel şikâyetlerle karşımıza çıkar\" dedi.

Çocuklarda taş tedavisinde önceleri açık cerrahi yapıldığını belirten Prof. Dr. Atahan, şunları kaydetti:

\"Günümüzde dışarıdan şok dalgası ile taş kırılması, ciltten girilerek taşların çıkarılması gibi daha az zarar verici yöntemler kullanılmaktadır. Son olarak mikro adı verilen yöntemle, iğne deliğinden girilerek lazerle taşın kırılması, parçalanması ve buharlaştırılması işlemi uygulanmaktadır. Duru Kayabaşı bizim bu yöntemi uyguladığımız en küçük hastamız. İdrarında kanama ve karın ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerde sol böbrekte yaklaşık 1.5 cm büyüklüğünde böbrek taşı tespit edildi. Taşın ilk tespit edildiği dönemde taş böbreğin içindeydi. Tedavi sürecinde taş böbreğin içinden çıkıp, böbrek çıkışı dediğimiz noktaya gelip, böbreği tıkadı. Böbreği tıkayınca da ateşlenme, karın ağrısı şikâyetleri arttı. Sağ yandan 1.65 mm çapındaki iğne ile kamera aracılığıyla ciltten girilerek, her aşamada görerek ilerlendi ve böbreğe girilerek taşa ulaşıldı. Lazer enerjisi ile taş parçalanarak toz haline getirildi, işlem skopi aracılığıyla adım adım izlendi. Sol böbreğe takılan üreter kateteri ve sonda ertesi gün alındı. Hasta kırılan taş parçacıklarını idrarla atmaya başladı. Mikro perkütan yöntemi, özellikle böbrek taşlı çocuk hastalarda sadece bir iğne deliğinden yapılması nedeniyle, çocuğa en az zarar veren bir yöntem olarak uygulanmaya devam edecektir.\"

\'KIZIM BİR GÜNDE AYAĞA KALKTI\'

Duru Kayabaşı\'nın babası İdris Kayabaşı da yaklaşık 1.5 yıldır böbrek taşı rahatsızlığı ile uğraştıklarını söyledi. Baba Kayabaşı, \"Kızımız çok iyi, ağrılarından kurtuldu. Ameliyat olalı 4 gün oldu. Eve çıktık. Ameliyat öncesinde süreç ve teknik ile ilgili bilgileri doktorumuz Özcan Atahan anlattı. Önceki operasyonlarından da bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kızım açık ameliyat ile günlerce yatağa bağlı kalıp acı çekmek yerine, bir gün sonra ayağa kalktı\" dedi.



FOTOĞRAFLI