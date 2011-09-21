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Yaşam

Minik Büşra ikizini 5 yıl karnında taşımış RİZE (A.A)

21 Eylül 2011 16:31

-Minik Büşra ikizini 5 yıl karnında taşımış RİZE (A.A) - 21.09.2011 - Kastamonu'dan araçla Rize'ye gelirken emniyet kemerinin karnında ağrı oluşturması nedeniyle hastaneye götürülen beş yaşındaki Minik Büşra Duman'ın ikizini karnında taşıdığı ortaya çıktı.   Minik Büşra'nın annesi Gönül Duman, eşinin görevi nedeniyle Kastamonu'dan Rize'ye geldikleri sırada kızının emniyet kemerinden şikayetçi olduğunu söyledi.  Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yolda Büşra, emniyet kemerinden dolayı karnının ağrıdığını söyledi. Daha önce de emniyet kemeri taktığı için emniyet kemerinin sıktığını düşünmüştük. Ancak bir gün süreyle ağrı geçmeyince hastaneye başvurduk. Hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Beş yıl boyunca taşımış onu. Ancak sağlığına kavuştu. Çok şükür'' diye konuştu. Büşra'nın iki gün önce karın ağrısı ve karnında şişlik nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine başvurduğunu anlatan  Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Serdar Arda, ''Yapılan tetkiklerinde karnında büyük bir kistik kitle saptanmış. Bunun üzerine ameliyata alındı. Ameliyatta, aort gibi büyük damarların üzerine oturmuş 20 santimetre çapında yaklaşık olarak 1 kilogram ağırlığında kitleyi çevre dokulara zarar vermeden tam olarak çıkarttık. Yapılan incelemede çıkarılan kitlenin tam oluşmamış bir cenin yapısı içerisinde olduğunu gördük'' dedi.  'Teratom' adı verilen bu kitlenin ilkel hücrelerin bir kalıntısı olduğunu vurgulayan Arda, ''Karın içerisinde ender görülüyor. Bildiğimiz bir yapıdan farklı ilkel bir cenin oluşuyor. Baktığınızda cenine benzetebildiğiniz, içerisinde kemiği, cilt dokusu, saçları olan bir yapı. Bir anlamda ikizini karnında taşıma vakası'' diye konuştu. Arda, minik Büşra'nın ameliyattan sonra herhangi bir sorunu kalmadığını 4-5 gün içerisinde taburcu edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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