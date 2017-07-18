T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Minibüste şortlu genç kıza saldıran Kızılateş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemi

Kızılateş hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçları bulunuyor

18 Temmuz 2017 18:46

Pendik'te 14 Haziran tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunan Ercan Kızılateş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kızılateş hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız, hazırladığı iddianamede, Ercan Kızılateş'in, yukarıda belirtilen suçlardan 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasının yapılması istendi.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam'a saldırdığı öne sürülen Ercan Kızılateş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, ancak hakkında, "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu için cezaevine gönderilmişti. Savcılığın itirazı üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde yeniden hakim huzuruna çıkarılan Kızılateş, bu kez Sağlam'a saldırı suçundan da tutuklandı.

ETİKETLER

minibüsmelisa sağlamercan kızılateşsaldırımehkemetalepiddianamekararhapisceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24