Minibüste lise öğrencisinin başörtüsünü çeken kadın tutuklandı

Erenköy Kız Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi F.D.A.Y., önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Sahrayıcedit-Kartal hattında sefer yapan bir minibüse bindi. İddiaya göre, yanındaki emekli bir fizik öğretmeniyle sohbet ederken arkasında oturan Ayhan Almila Kursar, F.D.A.Y.’nin türbanını çekerek çıkarttı ve "Sen bir teröristsin. Burası Atatürk’ün Cumhuriyeti. Sizin gibilere yer yok" dedi. Olayın savcılığa yansımasının ardından "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan tutuklanan Kursar, Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi.

"Önce o bana saldırdı"

Sözlü saldırının ardından genç kızın, saldırgan kadının elinden başörtüsünü almaya çalışırken tekme yediği ileri sürüldü. Şoför, minibüsü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü ve polise olayı anlattı. Genç kızın şikâyet üzerine Ayhan Almila Kursar gözaltına alındı. Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, şüpheli Kursar, dün öğle saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen grafiker Ayhan Almila Kursar şunları söyledi:

"Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Bu sırada ‘Sen ölmelisin’ dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım."

Savcılık, Kursar’ı ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’ suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.

İfadesinin ardından, 'inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklanan Ayhan Almila Kursar, Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi. Kursar, hâkimlikteki ifadesinde şunları söyledi:

"Benimde başörtülü arkadaşlarım var. Kesinlikle başörtüsüne yönelik bir eylemim olmadı. Mağdure ön koltukta oturuyordu. Yanında ki bayanla başörtüsünü sayısaldan bölüm kazanmak için torpil nedeniyle taktığını söyledi. Belki olanların muhabbetine hiç müdahil olmamam gerekiyordu. Ancak hastalığımın etkisiyle ona inanıyorsan tak inanmıyorsan takma, torpil için takma dedim. O ise bana bağırdı, beni biraz tartakladılar. Göğsüme bir iki darbe aldım. Kendimi savunmak amaçlı elimi salladım. Gayri ihtiyari başörtüsü elimde kaldı. Çok pişmanım, barışıp uzlaşmak isterim.”

"Çok mutluyum"

Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığı belirten F.D.A.Y. ise olayın gece rüyasına girdiği için uyuyamadığını ve okula gidemediğini belirterek şunları söyledi:

"Devletimden bu desteği de gördüğüm için çok mutluyum açıkçası. Hani aynı derecede, aynı şekilde davranıyorlar herkese. Bu nedenle çok mutluyum. Başım kapalı diye saldırıya uğradım. Bir başka arkadaşım da başı açık diye saldırıya uğrayabilir. O yüzden bu nefreti durduralım. Birleştirici olmamız gereken dönemler yaşıyoruz. Polise her şeyi anlattım. O kadın ise ağlamaya başladı ve annesiyle görüşmek istediğini söyledi. Darp raporu aldım. Şikâyetçi oldum. Çok rencide edici bir harekete maruz kaldım. Duymadığım küfür kalmadı. En başta ülkemizde ayrımcılık yapılması çok kötü bir durum. Hepimiz aynı vatanda yaşıyoruz. Dinimize, dilimize karışan kimse yok.”