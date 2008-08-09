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Politika

Minibüsçüler: Yıldırım Akbulut bizi dolandırdı

İstanbul'daki 200'ü aşkın minibüsçü, hat iptali davasında avukatları olarak anlaştıkları eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un kendilerini dolandırdığ

09 Ağustos 2008 03:00

İstanbul'daki 200'ü aşkın minibüsçü, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un kendilerini dolandırdığını iddia ediyor
Minibüsçüler ile Akbulut arasında yaşanan olay, 3 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 219 minibüs hattını iptal etmesiyle başladı. Mahkemeye giden minibüsçülerin avukatları vardı. Ancak Belediye'deki işlerini takip edecek birine de ihtiyaç duydular. Birisi Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'u tavsiye etti. Görüşmeler yapıldı, Akbulut teklifi kabul etti. Minibüsçüler olayı şölme anlatıyor: "Akbulut'un bir şartı vardı. Kişi başı 10 milyar lira alacak olan Akbulut, kendisinin eski bir başbakan olduğunu, iş takipçisi durumuna düştüğünü, bunun etik olmayacağını, vekalet verilirse işleri daha rahat takip edebileceğini söyledi. Vekaletle birlikte kişi başı 1'er milyar lira ödedik. Senet ya da çek kabul etmedi. Peşin para istedi. O gün 165 arkadaşımız oradaydı. Akbulut 165 milyar lirayı alıp gitti."
Akbulut'un hiçbir davaya girmediği gibi belediyeyle de hiçbir görüşme yapmadığını, avukatları sayesinde davayı kazandıklarını söyleyen minibüsçüler şimdi de haciz davasıyla uğraşıyorlar. Çünkü Yıldırım Akbulut, imzalanan 10'ar milyar liralık sözleşmeden geriye kalan 9'ar milyar lira için haklarında takip başlatmış durumda.

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