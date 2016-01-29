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Minibüs ve taksilere ne kadar zam gelecek?

Minibüsçüler yüzde 10, taksiciler yüzde 10-15 oranında zam istiyor

29 Ocak 2016 18:25

İstanbul'da belediyenin işlettiği toplu ulaşım hizmetlerine zam gelmesinden sonra gözler özel işletmecilere ait taksi ve minibüslere çevrildi. Minibüsçüler yüzde 10, taksiciler ise yüzde 10-15 arasında zam talep ediyor.

İstanbul’da pazar gününden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bundan böyle otobüs ve metrolarda İstanbul kartla tam için 2,15 TL yerine 2,30 TL’ye bakiye düşecek. Öğrenci ücretleri 1,15 TL’ye indirimli ücret ise 1,65 TL’ye çıktı.

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Koray Öztürk minibüsler için yüzde 10 zam talep ettiklerini belirtti. Öztürk önümüzdeki ay belediyenin minibüslere ne kadar zam yapılacağını karara bağlayacaklarını ifade etti. Şu an İstanbul’da minibüs ücretleri 1.65 TL ile 2.50 TL arasında değişiyor.

Öte yandan taksiciler de ücretlerine yüzde 10 civarında bir indirim talep ediyor. Zorunlu trafik sigortasındaki ciddi artışlardan yakınan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Zorunlu trafik sigortası artışlarından sonra artık zam kaçınılmaz oldu. Şubattaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında şu anda 3.20 lira olan taksimetre ücretlerine yüzde 10-15 arası zam gelmesini bekliyoruz, bu konuda ısrarcı olacağız" dedi.

İstanbul’da şu an taksimetre açılış ücreti 3.20 TL. Her kilometre için de yolcudan 2 TL alınıyor.

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