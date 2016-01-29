İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Pazar günü başlayacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,15'ten 2,30 TL'ye yükseltildi.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Aktarmalı biniş ücretleri de tam 1,45 TL'den 1,65 TL'ye, öğrenci 0,45 TL'den 0,50 TL'ye, sosyal kart 0,85 TL'den 0,95 TL'ye yükseltildi.

Aylık Mavi Kart Tam 170 TL'den 185 TL'ye, Öğrenci 77 TL'den 80 TL'ye Sosyal Kart 100 TL'den 110 TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlayacak.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı.

Jeton: 4,00 TL

Tek geçişlik bilet: 4,00 TL

İki geçişlik bilet:7,00 TL

Üç geçişlik bilet: 10,00 TL

Beş geçişlik: 15,00 TL

On geçişlik: 30,00 TL

Metrobüs biniş ücretleri ise şöyle:

Durak Sayısı TAM İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ

1-3 1,80 1,30 1,00

4-9 2,80 1,65 1,15

10-15 3,00 1,70 1,20

16-21 3,15 1,80 1,20

22-27 3,25 1,80 1,20

28-33 3,40 1,90 1,20

34-39 3,55 1,90 1,20

40 + 3,55 1,90 1,20

CHP Meclis'e taşımıştı

CHP toplu taşımadaki zamma ilişkin Bakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a sunulan önergenin gerekçesinde; İstanbul’da İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, raylı sistem ve şehir hatları vapurları ücretlerine 31 Ocak 2016'dan itibaren aylık kart tam 170 liradan 185 liraya, öğrenci kartı ise 77 liradan 80 liraya yükseleceği ve elektronik kart ilk biniş tam 2.30, öğrenci ise 1.15 liraya çıkacağı iddia edilmişti.

Önergede şu sorular yer aldı:

1. Bahsi geçen zam iddiası ve miktarı doğru mudur? Toplu taşıma ücretine yakın bir tarihte zam yapılacak mıdır?

2. Petrolün varil fiyatındaki ciddi düşüşe rağmen toplu ulaşıma ücretlerine hangi gerekçelerle zam yapılmaktadır?

3. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte vergi kesintileri, yeni yıl zamları ve enflasyon oranının beklentilerin üstünde olması gibi durumların maaşların alımgücünü azalttığı dikkate alınırsa, toplu ulaşım zammıyla birlikte yurttaşların “asgari sefaleti” sürdürülmek mi istenmiştir?

4. Kamu hizmetini gerçekleştirmesi beklenen bir kurumun kâr amacı gütmesi sosyal devlet olmanın bir gereği midir?

5. İstanbul’da toplu taşımaya son 3 yılda kaç defa ve hangi oranda zam yapılmıştır? Bu zamlar nasıl gerekçelendirilmiştir?

6. 2016 yılında İstanbul’da toplu taşıma için planlanan başka zam var mıdır? Varsa uygulama tarihi ve oranı nedir? Veya fiyata etki edecek başka bir uygulama planlanmakta mıdır?