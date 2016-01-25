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Trafik sigortasına gelen zamlar, taksicileri harekete geçirdi: Yüzde 15 zam istiyoruz

"Eylemlerimizin Türkiye'nin her tarafına yayılacağını biliyoruz"

25 Ocak 2016 11:01

Zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 400’e varan zamlar taksicileri harekete geçirdi. Taksimetreye yüzde 10-15 zam talep eden taksicileri adına konuşan ve eylem yapacaklarını bildiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “Bu, dünyanın neresinde hangi işletmecilik anlayışıyla geçerlidir” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Tavan fiyat uygulamasıyla çıkmaza giren zorunlu trafik sigortası, Şubat’ta taksimetrelere zam olarak yansıyabilir. Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne zam için başvurduklarını söyleyerek, “İBB’nin hakkımızı yemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Uğur, “Zorunlu trafik sigortasına yapılan yüzde 400’e varan zamlar geri alınmadığı sürece eylemlerin Türkiye’nin her tarafına yayılacağını biliyoruz. Bu, dünyanın neresinde hangi işletmecilik anlayışıyla geçerlidir” dedi.

Tavan fiyat uygulaması getirilmesiyle kaza yapan kötü şoförlerin cezasını iyi şoförlerin çektiğinden yakınan Uğur, hasarsız araçların priminin yüksek gruplardan sayıldığını, bunun adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Son olarak 1 Haziran 2015’te getirilen ek yükle poliçe fiyatları iki yıl içinde 10 kata kadar artarken, poliçe fiyatları kasko rakamlarını bile geride bıraktı. Örneğin piyasa değeri 5-6 bin lira olan araçlara bile bin lira prim ödemesi çıkarılırken, geçen yıl bin liralık poliçe yaptıran bir taksici artık 4 bin 500 lira ödemek zorunda.

 

İstanbul’da faaliyet gösteren 572 sarı dolmuştan yaklaşık 150’si primler yüksek geldiği için sigorta yaptıramadı. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadığı takdirde araç bağlanıyor ve 700 TL ceza ödeniyor.

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