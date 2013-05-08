Türkiye ve Osmanlı coğrafyasındaki 3 bin yıllık yaşanmışlığın izlerini taşıyan eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer aldığı Miniatürk'ü 10 yılda 6,5 milyon turist gezdi.

Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan, AA muhabiri Uğur Aslanhan'a yaptığı açıklamada, Haliç kıyısında ''Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli'' sloganıyla hazırlanan, 60 bin metrekareyle dünyanın en geniş alanına kurulan minyatür parklarından Miniatürk'ün, 2003 yılının Mayıs ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anlattı.

İstanbul'dan 59, Anadolu'dan 51 ve bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 olmak üzere 122 maket eserin yer aldığı Miniatürk'e, her yıl talepler ve kriterler doğrultusunda bir veya iki eser ilave ettiklerini söyledi.

Eser üretme konusunda cimri davrandıklarını, alanda her talep edilen esere yer vermediklerini belirten Erkan, rezervlerini hızlı tüketmek istemediklerini dile getirdi.

Miniatürk'e konulacak eserlere akademisyenlerden oluşan seçici kurulun karar verdiğini ifade eden Erkan, alanda hedefledikleri eser sayısının 160-170 olduğunu bildirdi.

'Her şehirden talep var'

Yerli ziyaretçilerin alanda memleketlerine ait bir eseri görmek istediğini kaydeden Erkan, vatandaşların, şehirleriyle alakalı önemli bir tarihi eser yoksa bile "Bari şehrin kalesi olsaydı" dediğini aktardı.

Erkan, her şehirden hatta yurt dışından talep geldiğini, bu talepleri dosyaladıklarını ve seçici kurula sunduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Elimizde şu anda çok talep var. Bunların hepsi yapılacak manasına gelmiyor ama en çok talep edilen mekanlar şöyle; Yozgat Sarıkaya'da bulunan ve Anadolu'daki ilk termal tedavi merkezi olarak bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, Siirt Tillo'da bulunan ve 'Işık Hadisesi' ile bilinen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi, Diyarbakır surları, Mescid-i Nebevi, Şebinkarahisar Kalesi. Kabe de çok isteniyor ama manevi yönü olduğu için çok sıcak bakmıyoruz. İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine yönelik çalışmalarımız var."

9 dilde bilgilendirme

Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan, parkın açılışından bugüne ziyaretçi sayılarına da değinerek, Miniatürk'ü 10 yılda, 3 milyon 594 bin 836'sı öğrenci, öğretmen, polis ve asker gibi indirimli gruplar olmak üzere 6 milyon 458 bin 647 turistin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bunların 463 bin 926'sının ise yabancı turistler olduğunu aktaran Erkan, son 3 yılda turist sayısında yüzde 300'lere varan artış yaşandığını belirtti.

Erkan, "Önümüzdeki 10 yılda bu rakamın çok çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü her geçen gün daha fazla duyuluyor, tanınıyor, ulaşım imkanları artıyor. Biz de seyahat acenteleriyle anlaşmalar yapıyoruz, alanı farklı yollarla tanıtıyoruz. Kulaklık yardımıyla parkta 9 dilde ziyaretçileri bilgilendiriyoruz" dedi.

Resul Erkan, 1/25 ölçekli ve aslının birebir maketi eserlere büyük ilgi gösteren ziyaretçilerin Boğaziçi Köprüsü üzerinde fotoğraf çektirmeden Miniatürk'ten ayrılmadığını söyledi.

Miniatürk'te açıldığı günden bu yana en çok ilgiyi, Boğaziçi Köprüsü, Anıtkabir, Mardin Taş Evleri ile Halil-ür Rahman Camisi ve Balıklı Göl'ün çektiğini dile getiren Erkan, "Bir de Olimpiyat Stadı. Aslında belki de stat yoğun ilgi görmez ama biz eserin başına 4 büyük takımın marşlarının dinlenebileceği düzenek koyduk. Orada mesela Galatasaraylı, marşını dinlerken Fenerli kızıyor ve rekabet oluyor" diye konuştu.