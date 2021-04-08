Mini dizi formatına dönüşen "Metot" Gain'de

Semaver Kumpanya topluluğu tarafından yıllardır kapalı gişe oynanan Metot isimli tiyatro oyunu izleyiciyle mini dizi formatına dönüşerek Gain'de buluşacak.

Aynı pozisyon için İnsan Kaynakları departmanıyla görüşmeye gelen dört kişinin perspektifinden günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ele alan Metot, mini dizi formatına dönüşerek nisan ayından itibaren Gain'de başlıyor.

Filmloverss'tan Zeynep Pınar Uçar'ın haberine göre tiyatro sahnesinde Serkan Keskin'in rejisiyle sergilenen oyun, Gain ekranlarında da yine Serkan Keskin'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin'in dizi alanındaki ilk yönetmenlik tecrübesi olacak olan Metot'un başrollerinde ise Keskin'in yanı sıra, deneyimli oyuncular Şebnem Hassanisoughi, Mustafa Kırantepe ve Sarp Aydınoğlu yer alıyor.

Köklü bir firmanın yönetici pozisyonu için insan kaynakları departmanıyla son mülakata girmeye hazırlanan dört adayın sıra dışı iş görüşmeleri üzerinden insan psikolojisine ayna tutan Metot, İspanyol oyun yazarı Jordi Galceran'ın en bilinen metinleri arasında yer alıyor. Ülkemizde bulunan köklü tiyatrolardan Semaver Kumpanya'da yıllardır kapalı gişe oynanan tiyatro oyunu, şimdi de mini dizi formatına dönüşerek Gain'de yayınlanacak.