Mine Söğüt: Patates soğan, güle güle Erdoğan!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Haksız zenginlikler, şaibeli ilişkiler, gizli pazarlıklar ve anlaşmalar yaparak ülkeyi yönetenlerin ve kendilerinin ve etraflarındakilerin hızlı zenginleşmelerini gizleme gereği bile hissetmeyenlerin iktidarında, ölüme bir kala, tonlarca patates ve soğanı satamayan üreticiden alıp alamayan tüketiciye dağıtmaktan öte bir vizyonu kalmayan iktidarın gözünde... Ölenler sadece birer rakam. Çoğunun birbirine ve hatta sizinkine benzeyen hikâyesinden haberiniz bile olmuyor. Çıldıranlarıysa ruhunuz duymuyor. Kapalı kapılar ardında akıllarını yitirenler henüz bir sayı bile değiller. Haber olabilecek kadar görünmüyorlar, sesleri duyulmuyor" dedi.

Söğüt, "Bu ülkede 128 milyar dolar nasıl rahatça buharlaşabiliyorsa... 83 milyon 614 bin kişi de birden yok olabiliyor. Bu koca nüfus silkinip üzerine yığılan korkunç bir iktidardan kurtulmayı beceremeyeceğine inanabiliyor. Kayıp dolarlar, ülkeyi baştan yenik kılan yeni yatırımlar, ulaşılamayan aşılar, yer bulunamayan hastaneler, korkunç yönetilen bir salgın krizi, işçiyi emekçiyi gözetmeyen önlemler, hâlâ süren arsız harcamalar, ölçüsüz kayırmalar ve sanki bunların hiçbiri yaşanmıyormuş gibi kasım kasım kasılmalar ayyuka çıktığı halde; 'Yeter!' diye tek bir yürekten yükselen gür bir çığlık hâlâ yükselemiyor sokaklarda" ifadesini kullandı.

Söğüt, "Herkes biliyor, ortada bir soru yok aslında bir cevap var. '128 milyar dolar nerede?', içinde, şimdilik dillendirilemeyen bir gerçeği taşıyan çok sert bir cümle. Ama bu cevaba kör ve sağır kalmayı sürdüren, sürdürebilen şu 83 milyon 614 bin kişi gerçekten nerede? Şu andan itibaren aslında... Montrö’den kime ne? Boğazlardan kime ne? Kanallardan, köprülerden kime ne? Köprülerden, tünellerden kime ne? Faizlerden kime ne? Bakanlardan kime ne? Meclis’ten kime ne? Avrupa Birliği’nden kime ne? NATO’dan kime ne? Faiz lobisinden kime ne? Dolardan, Avro’dan kime ne? Konumu değerli, kültürü derin bu coğrafyada sadece ve sadece ülke çok kötü yönetildiği ve kaynaklar istismar edildiği için insanlar açlıktan ölüyor... Ve kamyonlar dolusu patates ve soğan, o insanların üzerine üzerine boşuna gelmiyor. Beraberinde dillenmeye başlayan, basit olduğu kadar önemli ve ülke tarihine damga vurabilecek bir sloganı da gündeme getiriyor: 'Patates soğan, güle güle Erdoğan!'" görüşünü dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden patates ve soğan alınacağı, bunların ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacağı duyurulmuştu.