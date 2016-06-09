Minareleri kiliseyi anımsattığı için bağışlar kesildi; cami 10 yıldır bitirilemedi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesinde yapımına 2006 yılında başlanılan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra kilise görüntüsünde olduğu gerekçesiyle bağışları kesilen Molla Halil Camisi yapımının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk "Benim gücüm olsa ben bu camiyi burada yıkar başka şekilde yaparım" dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, 2006 yılında caminin inşaatına başladıklarını hatırlatarak “O zaman dernek yöneticiliği başka arkadaşlarımızdaydı. Biz 4 sene önce derneği devir aldık. Şekil olarak minarelerden vatandaşlarımız çok şikayetçi. Ben minareleri kiliseye benzetiyorum ama bunu da söylemek istemiyorum. Vatandaşlar da 'Kiliseye benziyor bu biz buna yardım etmeyiz' diyorlar. Bu sebepten dolayı yardım konusunda çok geri kaldık. Bu bakış açısı bizi yüzde 90 etkiliyor. Yardım için dolaşıyorum ‘Karşıyaka bir camimiz var’ diyorum onlar da; ‘Kare minareli cami mi, ben oraya yardım etmem’ diyorlar. 'Orası kiliseye benziyor ben böyle bir cami görmedim' diyerek yardım etmiyorlar” dedi.

“İl Müftüsü de beğenmemişti”

Trabzon İl Müftüsü'nün de camiyi incelediği ve beğenmediğini belirten Öztürk “İl Müftüsü de sahilden geçerken camiyi görmüş buraya gelip incelemiş. Yatılı kız kuran kursu istediler bizden. Biz de camiyi bitirirseniz yeri veririz dedik. Burayı Türkiye Diyanet Vakfı'na onların yapması koşuluyla devir ettik. 10 yıldır inşaat halindeyiz. Ustalar caminin tamamen bitirilmesi için 2 milyon TL’lik bir masrafın olduğunu söylüyor. Yandaki mescitteki cemaatten topladığımız paralar caminin elektrik ve suyuna yetmiyor” şeklinde konuştu.

“Proje caminin şimdiki hali değil”

10 yıl önce gördükleri projenin caminin şimdiki görüntüsünden farklı olduğunu anlatan Öztürk, “Biz buraya daha önce 2 minareli Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesinde bulunan Ulucami gibi bir cami yaptırmak istedik. Mühendis projeyi çizdi, buraya getirdik, hep beraber inceledik. Sonradan ne olduysa her şey alt üst oldu. Ama bizim o zaman gördüğümüz proje caminin şimdiki hali değil. Ben daha önceki dernek başkanına 'Bu cami ne oldu?' dememe rağmen bu cami bu vaziyete geldi. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'na devir ettik yıkılıp yıkılmayacağını artık bilemeyeceğiz. Ben müftüye söylemiştim 'Benim gücüm olsa ben bu camiyi burada yıkar başka şekilde yaparım' demiştim. Türkiye Diyanet Vakfı bu camiyi bitireceklerine dair bize söz verdi, yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.