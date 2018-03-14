Mina Başaran'ın davet ettiği üç kişi, jete binmekten son anda vazgeçmiş

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Türk özel jet uçağının İran üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol'u davetli olduğu partiye son anda gitmekten vazgeçtikleri kaydedildi.

Sabah'tan Yüksel Yavuz'un haberine göre Burcu Delibalta'nın küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri ortaya çıktı.

Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta, hastaneye kaldırıldı.