Mimarlar Odası'ndan Ürgüp'te yeniden başlayan iş hanı inşaatına tepki: "Kültür Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ürgüp Belediyesi İşhanı Projesi'nin inşaatına yeniden başlandığını belirterek, "Hukuksuz bir şekilde devam eden bu inşaat sürecinde yapım ihalesinin iptal edilmesi ve inşaatın ivedilikle durdurulması gerekmektedir. Ürgüp’te yapılan bu tahribat sürecinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan ve Kapadokya'da belediyenin ve alan yönetiminin tahribata yol açan uygulamalarına yönelik Kültür Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz" dedi.

Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan Kapadokya Alan Yönetmeliği'ne ve Kapadokya’da Ürgüp Belediyesi İşhanı Projesi'nin yeniden başlayan inşaat çalışmasına tepki gösterdi. Candan’ın açıklaması şöyle:

"Kapadokya Beyliği mi kuruldu"

"UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’da bir yandan tarihi ve doğal alanlar tahrip ediliyor, Millet Bahçesi adı altında ticaret ve konut alanlarına hizmet edecek yapılaşma alanları yaratılıyor, içerisinden hızlı trenin geçtiği bir yandan yeni sermaye ilişkilerine olanak sağlanacak uygulamalar yapılıyor, diğer yandan da Resmi Gazete’de Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yayınlanan işlem tarifesi ile yapılacak her projeden işlem ücretleri alınması düzenleniyor. Kapadokya Beyliği mi kuruldu?

13 Aralık 2021 tarihinde, Ürgüp Belediyesi’nin tarihi mağaraları tahrip ederek iş hanı yapmasını 2863 sayılı Koruma Kanuna aykırı işlemleri nedeniyle görevini kötüye kullanmaktan Ürgüp Belediye Başkanı hakkında Mimarlar Odası Ankara Şube olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç duyurusu ve kamuoyunun verdiği tepkilerden kaynaklı, Ürgüp Belediyesi İşhanı Projesi bir süre durdu ve şimdi yeniden inşaata devam edilmekte ve tarihin üzerine beton dökülmektedir."

"Başka Kapadokya yok"

Candan, 2863 sayılı Kanun’un 65. maddesinde, “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların herhangi bir şekilde (yıkılmaları, yanmaları, koruma kurulundan izin alınmadan yıktırılmaları vb) yok olmalarına sebep olanlar hakkında ceza mahkemelerinde yasal soruşturma açılmasına karar verilir” denildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Hukuksuz bir şekilde devam eden bu inşaat sürecinde yapım ihalesinin iptal edilmesi ve inşaatın ivedilikle durdurulması, bugüne kadar yapılan inşa faaliyetlerinin ise kaya formasyonuna yeni bir zarar vermesini önleyecek tekniklerle sökülerek alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Ürgüp’te yapılan bu tahribat sürecinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan ve Kapadokya’da belediyenin ve alan yönetiminin tahribata yol açan uygulamalarına yönelik Kültür Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Ürgüp Belediyesi tarafından Temenni Tepesi eteklerinde gerçekleştirilen ve tarihi mağaraların tahrip edildiği iş hanı projesi, aynı zamanda kültürel bir kıyımın da göstergesidir. Çok kültürlülüğün simgesi olan Kapadokya bölgesi, bu zengin kültürel birlikteliğin de yok edilmesinin ana mekanı haline gelmiştir. Kapadokya Alan Yönetimi ile sistematik şekilde devam eden, arka arkaya gelen bu uygulamalar hem Kapadokya bölgesine hem Ürgüp’te son günlerde yapılmaya çalışılan, içerinden hızlı tren geçen otel projesi, ikişer katlı villalar ve ranta hizmet eden Millet Bahçesi ve proje üretim süreçlerinde ücretlerin talep edildiği işlemler tarifesi, Kapadokya’da düzenin nereye gittiği konusunda tereddüt uyandırmaktadır. Başka Kapadokya yok. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal süreçlerimiz devam edecek. Kapadokya’da katliamı durdurun."