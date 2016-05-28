Mimar Sinan'ın kayıp eseri bulundu

Edirne'de Selimiye Camisi'nin önündeki tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nı kurtarma kazısında, Mimar Sinan'ın Edirne'de yaptığı su yolu bulundu.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre, Sadece Edirne kent merkezinde 341 anıt eserin bulunduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu olağanüstü büyük bir rakam. Yine 700 adet sivil mimarlık örneğimiz, 50 tescilli resmi yapımız var. Bunlar şehrimizin merkezinde, çekirdeğinde toplanmış durumda. 9 tarihi köprümüz mevcut. Bu küçücük merkezde bin 100 adet tescilli eserimiz var. Edirne, dünyada Floransa'dan sonra metrekare başına düşen tarihi eser bakımından ikinci kenttir" dedi.

Selimiye Camisi ve Külliyesi Projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:



"Selimiye Meydanı'nda tamamen belediyemizin finansıyla, Edirne Arkeoloji Müzesinin başkanlığında bir yılda biten bir kurtarma kazısı yaptık ve ortaya Tarihi Yemiş Kapanı Hanının temelleri çıktı. Ama onlardan çok daha önemlisi Sinan'ın su yollarını bulduk orada ve hala çalışan muhteşem bir şadırvan yakaladık."

Projelerin kentteki tarihi doku korunarak uygulandığını vurgulayan Recep Gürkan, Edirne'nin Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camilerle köprü, çarşı gibi tarihi yapılarıyla turistleri çekmeye devam ettiğini kaydetti.

Tarihi Yemiş Kapanı Hanı



III. Murad döneminde, 1590'lı yıllarda Türk-İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camisi Arastası'nın batı tarafında yaptırılan ve 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın, zamanla harap hale geldiği ve üzerinin toprakla kapatılarak Selimiye Meydanı'na katıldığı belirtiliyor.