Mimar Sinan Üniversitesi’nden 7 öğrenci hakkında bir kez daha tutuklama talebi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Esra Keskinkılıç’ın şikayetiyle başlayan soruşturma sonrasında haklarında tutuklama talep edilen 7 öğrenci hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Savcılık karara itiraz ederek bir kez daha tutuklama talep etti.

Geçen gün (5 Nisan 2016) evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan 25 öğrenciden 17'si adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ardından 8’inin ifade işlemlerine devam edildi. Öğrencilerden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında BirGün gazetesi editörü Demet Sargın’ın da bulunduğu 7 kişi ifadesi alınmadan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sol Haber’de yer alan habere göre, mahkemenin kararına itiraz eden Savcı Adem Meral, yeniden tutuklama talep etti.