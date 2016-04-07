Mimar Sinan öğrencilerine operasyon; 'Bye bye happiness' şarkısını paylaşmak delil oldu!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Esra Keskinkılıç’ın şikayetinden sonra gözaltına alınan 25 öğrenciden 7’si bugün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan öğrencilere yöneltilen suçlamalara gösterilen deliller arasında "Bye bye happiness" adlı şarkının yer alması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Adem Meral'in tutuklama talebiyle 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği 7 öğrenci arasında yer alan tiyatro oyuncusu E.A.'nın turne için Yunanistan'a giderken Facebook'tan paylaştığı Everly Brothers grubunun 1958 yılında piyasa çıkardığı 'Bye bye happiness' adlı parçayı paylaşması, savcılık tarafından mahkemeye delil olarak sunuldu.

E.A. Yunanistan'a terör örgütü kampına katılmak için gitmekle suçlandı. E.A. hakim Fevzi Keleş'in şarkıyı neden paylaştığını ve Yunanistan'a neden gittiğini sorması üzerine "Yunanistan'a tiyatro oyunu için gittim. Yola çıkarken Türkiye'deki arkadaşlarıma elveda demek için paylaştım" yanıtını verdi.