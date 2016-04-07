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Mimar Sinan öğrencilerine operasyon; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı

Operasyon, Yrd. Doç. Esra Keskinkılıç'ın şikayetiyle yapılmıştı

07 Nisan 2016 15:49

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Esra Keskinkılıç’ın şikayetinden sonra gözaltına alınan 25 öğrenciden 8’inin ifade işlemlerine devam edildi. Öğrencilerden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında BirGün gazetesi editörü Demet Sargın’ın da bulunduğu 7 kişi bugün ifadesi alınmadan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen öğrenciler, mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün (5 Nisan 2016) evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan 25 öğrenciden 17'si adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

 

Ne olmuştu?

 

Okullarında 2 yıl önce bir kadın öğrenciye ayrımcı sözler sarf ettiği iddiasıyla Yrd. Doç. Dr. Esra Keskinkılıç hakkında imza kampanyası başlatan MSGSÜ öğrencilerinden 25’i, Keskinkılıç’ın polise yaptığı şikâyet üzerine şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Osmanlıca hocası olan Keskinkılıç, Facebook hesabından “Şüpheniz olmasın, herkes benden ‘hak’ ettiğini alır!” paylaşımında bulunmuştu.

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