Mimar Sinan'da gözaltına alınan öğrenciler polis aracında darp edildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Bomonti Kampüsü’nde Kızıldere anması düzenlemek isteyen ve polis müdahalesine maruz kalan öğrenciler serbest bırakıldı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) avukat Emrah Baran, 6 öğrencinin polis aracında şiddete maruz kaldığını söyledi.

İstanbul’da, Kızıldere’nin 44. yıl dönümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti. Henüz anma başlamadan polis, öğrencilerin astığı pankartı gerekçe göstererek, Seyithan Aytekin, Mazlum Doğan Demirel, Musa Zuhat Uğur, Onur Akyol, Semih Öz ve Murat Türk’ü gözaltına aldı. Öğrencilerin avukatı Emrah Baran, öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra saatlerce polis otobüsünde bekletildiğini ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

Bu sabah adliyeye çıkarılan öğrencilerden, Zuhat Uğur, Murat Türk savcılık tarafından serbest bırakılırken, tutuklamaya sevk edilen Seyithan Tekin, Semih Öz ve Onur Akyol da İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.