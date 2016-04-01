T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mimar Sinan'da gözaltına alınan öğrenciler polis aracında darp edildi

Adliyeye çıkarılan 6 öğrenci serbest bırakıldı

01 Nisan 2016 14:17

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Bomonti Kampüsü’nde Kızıldere anması düzenlemek isteyen ve polis müdahalesine maruz kalan öğrenciler serbest bırakıldı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) avukat Emrah Baran, 6 öğrencinin polis aracında şiddete maruz kaldığını söyledi.

İstanbul’da, Kızıldere’nin 44. yıl dönümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti. Henüz anma başlamadan polis, öğrencilerin astığı pankartı gerekçe göstererek, Seyithan Aytekin, Mazlum Doğan Demirel, Musa Zuhat Uğur, Onur Akyol, Semih Öz ve Murat Türk’ü gözaltına aldı. Öğrencilerin avukatı Emrah Baran, öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra saatlerce polis otobüsünde bekletildiğini ve şiddete maruz kaldığını söyledi. 

Bu sabah adliyeye çıkarılan öğrencilerden, Zuhat Uğur, Murat Türk savcılık tarafından serbest bırakılırken, tutuklamaya sevk edilen Seyithan Tekin, Semih Öz ve Onur Akyol da İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

ETİKETLER

mimar sinan üniversitesigözaltıöğrencilerözgürlükçü hukukçular derneğiemrah barankızıldere anması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24