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Kültür-Sanat

Mimar Sinan'ın eseri 465 yıllık Sinan Paşa Camii'nin duvarları rutubetten dökülüyor!

12 Ağustos 2020 15:04

Mimar Sinan’ın Beşiktaş Meydanı’ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı.

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Sinan Paşa Camii'nin 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali dikkatleri üzerine çekiyor.


Yıllar içerisinde camide oluşan rutubet duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Tarihi yapıdaki dökülmeler desenlerdeki bozulmalara neden oluyor.

Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

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