Milyonluk kayıp keman Bulgaristan’da bulundu

Min-Jin Kym’in 2010 yılında bir sandviççi dükkânında çaldırdığı 3 milyon 250 bin TL değerindeki Stradivarius marka keman Bulgaristan’da ortaya çıktı.

Kemanı gizli polis memurlarına satmak isteyen kişiler hakkında inceleme başlatılınca, enstrümanın dünyaca ünlü kemancı keman olduğu anlaşıldı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, sandviç yemek için girdiği tren istasyonu yakınlarındaki bir dükkânda telefonda konuştuğu esnada dikkatini dağıtan bir hırsızın, yerde duran kemanını çaldığını söyleyen Min-Jin Kym, o günden bu yana kemanından haber alamamıştı. Kemanı elinde bulunduran kişiler, onu 677 bin TL karşılığında gizli polise satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Halihazırda dünyada üç adet Stradivarius kemanın kayıp olduğu biliniyor. Min-Jin Kym’in bulunan kemanı bu üç kemandan biri.