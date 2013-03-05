T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milyonluk kayıp keman Bulgaristan’da bulundu

Min-Jin Kym'in 3 milyon 250 bin TL değerindeki kayıp kemanını elinde tutan kişiler, kemanı 677 bin TL karşılığında gizli polise satmaya kalkınca yakalandı

05 Mart 2013 12:22

Min-Jin Kym’in 2010 yılında bir sandviççi dükkânında çaldırdığı 3 milyon 250 bin TL değerindeki Stradivarius marka keman Bulgaristan’da ortaya çıktı.

Kemanı gizli polis memurlarına satmak isteyen kişiler hakkında inceleme başlatılınca, enstrümanın dünyaca ünlü kemancı  keman olduğu anlaşıldı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, sandviç yemek için girdiği tren istasyonu yakınlarındaki bir dükkânda telefonda konuştuğu esnada dikkatini dağıtan bir hırsızın, yerde duran kemanını çaldığını söyleyen Min-Jin Kym, o günden bu yana kemanından haber alamamıştı. Kemanı elinde bulunduran kişiler, onu 677 bin TL karşılığında gizli polise satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Halihazırda dünyada üç adet Stradivarius kemanın kayıp olduğu biliniyor. Min-Jin Kym’in bulunan kemanı bu üç kemandan biri.

ETİKETLER

Min Jin Kymbulgaristan3 milyon 250 bin tlkemanStradivariusdükkansandviç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24