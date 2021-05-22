Milyonları ilgilendiriyor: Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa Meclis’e sunuldu. Yasa Meclis'ten geçerse, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta pirimleri yeniden yapılandırılabilecek. Ayrıca 2016 yılından itibaren de matrah artırımı yapılabilecek. Karşılıksız çek ve senet için de sicil affı getiriliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP milletvekillerinin verdiği yasa teklifine göre gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıranlar için artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere matrahlarını artıracak.

Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak

Katma Dağer Vergisi mükellefleri ise her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 yılı için yüzde 2.5, 2019 yılı için yüzde 2 ve 2020 yılı için yüzde 2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi vergi artırımı olarak 31 Ağustosa kadar beyan edecekler. Peşin veya ilk taksit ödemesi 30 Eylül 2021 tarihine yapılacak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte yapılabilecek. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak.

Yüzde 10 indirim

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek. Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, yasanın yayım tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılmaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmeyecek.

Koronavirüs nedeniyle verilen idari para cezaları kapsam dışında tutuldu

Yasa teklifiyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü ceza ve gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ancak Koronavirüs nedeniyle verilen idari para cezaları kapsam dışında tutuldu.

31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek

Yasa teklifine göre yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Ödemeler, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecek.

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