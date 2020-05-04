Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen 'Love Bug' virüsünün geliştiricisi: Pişmanım

2000 yılında tarihin en büyük bilgisayar virüs saldırılarından bir tanesinin başrolünde yer alan Love Bug'un yaratıcısından önemli bir açıklama geldi. Filipinler'de yaşayan bilgisayar korsanı Onel de Guzman, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte siber güvenlik, her zamankinden daha büyük bir önem kazandı. Ancak bilgisayar korsanları, internet ve bilgisayarlar bu kadar yaygın değilken de varlardı ve çalışmalarını sürdürüyorlardı. Dünya, 2000 yılında, henüz akıllı telefon ve sosyal medya terimleri dahi ortada yokken tarihin en büyük virüs saldırılarından bir tanesi olan "Love Bug" ile karşı karşıya kaldı. Webtekno’dan Eray Kalelioğlu imzalı habere göre, Love Bug virüsü, aslında kötü amaçlı bir e-postaydı. Bu virüs, e-posta açıldığı an itibarıyla bilgisayar dosyalarına erişebiliyor, verileri inceleyip şifre gibi hassas içerikleri çalabiliyor ve tüketicilerin Outlook hesaplarına ekli olan herkese bu e-postadan sayısız kez gönderebiliyordu. Yetkililerin o dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Love Bug'un sadece 24 saat içerisinde 45 milyon kişiyi etkilediği belirtilmişti.

Love Bug virüsü, neredeyse tüm dünyaya yayılmıştı. İngiltere, parlamento sistemini koruyabilmek için e-posta ağını kapatmış, pek çok şirket ise alt yapılarının bir kısmını kesmek zorunda kalmıştı. Üstelik bu virüs, Pentagon'u bile etkileyerek neredeyse tüm insanların bu olayla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamıştı. Şimdiyse bu virüsün tasarımcısından önemli bir açıklama geldi.

20 yıl sonra gelen pişmanlık itirafı

Love Bug, Filipinli bir bilgisayar korsanı olan Onel de Guzman tarafından hazırlanmıştı. Guzman, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda o dönemlerdeki amacının sadece internete bağlanabilmek için bazı şifreler çalmak olduğunu söyleyerek, yazdığı virüsün hiçbir zaman bu kadar büyük sorunlara yol açacağını düşünmediğini ifade etti.

Guzman, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yazdığı virüsün neden olduğu küresel olaydan ilk etapta haberdar bile olmadığını ifade ediyor. Öyle ki Guzman, söz konusu virüsü Singapur'da bir kişiye göndermiş ve ardından da arkadaşları ile takılmaya gitmiş. Yeniden evine döndüğünde yaşananları annesinden öğrenen Guzman, kısa bir süre içerisinde de polisler tarafından yakalanmış.

Guzman, Love Bug virüsünün üzerinden 20 yıl geçtikten sonra virüsten kendisinin sorumlu olduğunu resmen itiraf etti. Her ne kadar birkaç yıl hapis yatsa da daha önce suçlamaları kabul etmeyen Guzman, virüsü kodladığı için de pişman olduğunu da sözlerine ekledi.