Milyonlarca dolar değer biçiliyor; Levent'teki arazi, 'dini tesis' alanı oldu

Merkez Bankası’nın milyonlarca dolar değer biçilen İstanbul Levent’teki 18 bin 427 metrekarelik arazisine 'dini tesis' yapılacağı öğrenildi. CHP’lilerin ve bölge sakinlerinin yeşil alana dönüştürülerek deprem toplanma alanı olarak kullanılmasını istediği araziye yapılması planlanan cami projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Merkez Bankası da “araziye ihtiyacım var” diyerek plana karşı çıktı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre araziye yakın 600 metre mesafede 2 cami var. Binanın boyutu ve yüksekliğine ise çevre yapılaşmasına göre karar verilecek. Beşiktaş Müftülüğü arazinin “merkezi iş alanı”ndan çıkartılarak “dini tesis alanı” yapılması istedi. İmar planı değişikliği teklifine zemin altı otopark da yapılabileceğine dair not da eklendi. Boğaziçi Sit Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Alanı’nda kalan araziye ilişkin hazırlanan imar planları notlarında “plan onama sınırları içerisindeki alanda çekme mesafeleri, blok, boyut ve şekilleri ile yapı yükseklikleri serbest olup çevre yapılanma şartları dikkate alınarak İBB tarafından onaylanacak avan proje aşamasında belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

İmar planı değişikliği teklifine ilişkin İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu da araziye cami projesinin uygun olduğuna karar verdi.

CHP’li Meclis üyesi Affan Keçeci, “Olası bir İstanbul Depremi’nde toplanacak yer yok. Biz oranın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalmasından yanayız” dedi. AKP Grup BaşkanVekili Temel Başalan ise “Öncelikle araziye zeminaltı otopark, cami ve kültür merkezinin hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

"İtiraz edeceğiz"

Levent Mahallesi Muhtarı Atacan Türk, “Mahallede yeşil alanımız da deprem toplanma alanımız da yok. Zaten 200 metre mesafede 2 cami var. 20 yıldır boş alandı burası. Şu an içi orman gibi oldu” dedi. Türk, mahalleliyle birlikte planlara itiraz edeceklerini belirtti.