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Kültür-Sanat

'Milyonfest Ankara' binlerce müzikseveri bir araya getirdi

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren 'Milyonfest Ankara' dün Ankara’da başladı

13 Ekim 2017 14:31

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren \'Milyonfest Ankara\' dün Ankara’da başladı.
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleştirilen festivalde dün Mor ve Ötesi’nin yanı sıra Emre Aydın, Mabel Matiz, Zakkum, Gevende, Adamlar, Pera, Deniz Tekin, YÖKŞ, Ezhel, Lara Di Lara ve Ezgi Aktan sahne aldı.
Umut Kuzey\'in öncülüğünde düzenlenen festival, hafta içi olmasına ve soğuk havaya rağmen 15 bin müzikseveri ağırladı.
15 Ekim’de sona erecek festivalde bugün Teoman, Manga, Seksendört, Pinhani, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Pamela, Mehmet Güreli, Özge Fışkın, TNK, Vokalemun ve Utepils konser verecek.

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