'Milyonfest Ankara', 75 bin müziksevere ev sahipliği yaptı

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA)- \'MİLYONFEST Ankara\', Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getirirken, 4 gün süren festivale 75 bin müziksever katıldı.

Umut Kuzey\'in organizatörlüğünde ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde 12 Ekim’de başlayan ve dün sona eren festivalde, iki ayrı sahnede aralarında Selda Bağcan, Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Athena ve Hayko Cepkin\'in de olduğu 48 sanatçı sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde konserleri 4 gün boyunca toplam 75 bin kişi izledi.

FESTİVALİN SON GÜNÜNE ATHENA VE HAYKO CEPKİN DAMGA VURDU

Festivalin son gününde sahneye çıkan Hayko Cepkin, şovu ve performansıyla geceye damgasını vururken, Athena da sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Festivalde dün Athena ve Hayko Cepkin\'in yanı sıra Moğollar, Pilli Bebek, Senforock, Murat İlkan & Metin Türkcan, İskender Paydaş, Nadas, Metropolis, Dört, Gökcan Sanlıman ve Set konser verdi.



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