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Yaşam

Milyonda bir rastlanan çift başlı yılan özel olarak beslenecek

Giresun'da yavruyken bulunan çift başlı yılanda yapılan incelemede, iki yemek borusu ve iki gırtlağı bulunduğu tespit edildi

29 Ağustos 2014 20:43

Girensun'da bir çiftçi tarafından yavruyken bulunan çift başlı yılan, Antalya'daki Fear Trophy Sürüngen Evi'ne getirilerek özel beslenmeye alındı.

Burada yapılan incelemede, çift başlı yılanın iki yemek borusu ve gırtlağı bulunduğu tespit edildi. Kendisi için özel hazırlanan bir odada karantina altına alınan yılan, özel besinlerle beslenmeye başlandı. İki kafadaki yemek borusu da normal yılan yavrularına göre daha ince olması nedeniyle yılana yeni doğmuş farenin ön bacağı ve küçük çekirgeler verildi.

 

Milyonda bir rastlanıyor

 

Sürüngen evinde uzman olarak çalışan Özgür Ergeldi, çift başlı yılanlara milyonda bir rastlandığını kaydetti. Bu yılanın doğada hayatta kalma şansı olmadığını ifade eden Ergeldi, çift başlı yılanın bakımını itinayla yaptıklarını ve fiziki olarak kendisini toplamasını beklediklerini bildirdi.

Ergeldi, iki haftalık kontrolün ardından yılanın ziyaretçiler tarafından da görülebileceğini dile getirdi.

 

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