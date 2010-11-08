Milyonda bir görülen hastalık: Ter bezleri yok

T24 - Milyonda bir görülen ‘Ter bezi’ hastalığına yakalanan Mehmet Şükrü Şeker 22 yıldır terlemiyor. Hayatta kalmak için her saat yıkanması gerekiyor.





Şanlıurfalı 22 yaşındaki Mehmet Şükrü Şeker, doğuştan ter bezleri olmadığı için ölümle burun buruna yaşıyor. Terlemediği için vücut ısısı sürekli yükselen ve evden çıkamayan Şeker avluda saat başı üzerine su dökerek vücut ısısını düşürmeye çalışıyor.

Sıcak havada çalışamadığını ifade eden Mehmet Şükrü Şeker, “Üzerime su dökmeden duramıyorum. Yani susuz yaşayamıyorum. Bu hastalığın tıpta bir çaresi yokmuş ve milyonda bir görülüyormuş. Tedavi için birçok hastaneye gittim ama doktorlar bile hastalığımı görünce hayret etti. Çalıştığım zaman ateşim yükseliyor ve baygınlık geçiriyorum. Sinir sistemlerimde etkilendiği için sürekli bayılıyorum. Dışarıda sokakta gezerken çoğu kez bayılıyorumve gözümü hastanede açıyorum” diyor.



Başbakan'dan yardım talebi

Baba Müslüm Şeker ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Oğlum doğuştan rahatsız ve ter bezleri yok. Çalışamadığı için onu devlet güvencesi altına almak istedim. Ancak bu hastalık Sağlık Kurulu kitapçığında olmadığı için çalışamaz raporu vermediler, sadece yüzde 20 iş göremez raporu aldık. Sorunumuzu bakanlığa ileterek çözebileceğimizi söylediler. Sağlık Bakanlığı’na sorunumuzla ilgili mektup yazdık ancak bir sonuç alamadık.” BabaMüslüm Şeker Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı’ndan kendilerine yardım etmelerini istiyor.

