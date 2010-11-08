T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milyonda bir görülen hastalık: Ter bezleri yok

Milyonda bir görülen ‘Ter bezi’ hastalığına yakalanan Mehmet Şükrü Şeker 22 yıldır terlemiyor.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Milyonda bir görülen ‘Ter bezi’ hastalığına yakalanan Mehmet Şükrü Şeker 22 yıldır terlemiyor. Hayatta kalmak için her saat yıkanması gerekiyor.



Şanlıurfalı 22 yaşındaki Mehmet Şükrü Şeker, doğuştan ter bezleri olmadığı için ölümle burun buruna yaşıyor. Terlemediği için vücut ısısı sürekli yükselen ve evden çıkamayan Şeker avluda saat başı üzerine su dökerek vücut ısısını düşürmeye çalışıyor.

Sıcak havada çalışamadığını ifade eden Mehmet Şükrü Şeker, “Üzerime su dökmeden duramıyorum. Yani susuz yaşayamıyorum. Bu hastalığın tıpta bir çaresi yokmuş ve milyonda bir görülüyormuş. Tedavi için birçok hastaneye gittim ama doktorlar bile hastalığımı görünce hayret etti. Çalıştığım zaman ateşim yükseliyor ve baygınlık geçiriyorum. Sinir sistemlerimde etkilendiği için sürekli bayılıyorum. Dışarıda sokakta gezerken çoğu kez bayılıyorumve gözümü hastanede açıyorum” diyor.


Başbakan'dan yardım talebi

Baba Müslüm Şeker ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Oğlum doğuştan rahatsız ve ter bezleri yok. Çalışamadığı için onu devlet güvencesi altına almak istedim. Ancak bu hastalık Sağlık Kurulu kitapçığında olmadığı için çalışamaz raporu vermediler, sadece yüzde 20 iş göremez raporu aldık. Sorunumuzu bakanlığa ileterek çözebileceğimizi söylediler. Sağlık Bakanlığı’na sorunumuzla ilgili mektup yazdık ancak bir sonuç alamadık.” BabaMüslüm Şeker Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı’ndan kendilerine yardım etmelerini istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24