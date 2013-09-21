Milyarder işadamı Firavun'a özendi, Bentley ile gömülmek için mezar açtı

Brezilyalı milyarder işadamı Conde Chiquinho Scarpa, malikânesinin bahçesine lüks otomobiliyle birlikte gömülmek üzere mezarını önceden kazdırdı.

Brezilyalı milyarder bir işadamı, lüks aracını gömdürmeye karar verdi.

Firavunların değerli eşyalarıyla birlikte defnedildiğini anlatan bir belgeseli izledikten sonra bu radikal kararı alan Count Scarpa adlı işadamı, Sao Paulo'nun en zengin semtlerinden Jardin'deki malikanesinin bahçesine Bentley Continental marka aracı için "mezar" bile kazdırdı.

Kendisine ait Facebook sayfasından kararı duyuran 62 yaşındaki Count Scarpa, sahip olduğu zenginliği ve imkânları öldükten sonra da kullanabilmek için bu adımı atacağını söyledi.

Yeni aldığı Bentley Continental için cenaze töreni bile düzenlemek istediğini belirten Scarpa, "Kararımdan kimse şüphe etmesin. Hafta sonunda, aracım gömülmüş olacak" dedi.

Sıra dışı işadamının Facebook iletisi, kısa süre içinde 6 bin defadan fazla paylaşıldı.

Ekonomi dalında akademik eğitimi bulunan Count Scarpa, kararının nedenini şöyle anlattı:

"Mısır firavunlarıyla ilgili bir belgesel izliyordum. Firavunların, sahip oldukları en kıymetli şeyleri öbür dünyada rahat etmek için kendileriyle birlikte gömdürdüklerini gördüm ve bundan çok etkilendim. Benim sahip olduğum en kıymetli şeylerden biri de arabamdı."