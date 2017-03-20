Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü banker ve eski ABD Başkanlık danışmanlarından David Rockefeller, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Uluslararası alanda kurduğu ilişkiler ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri sebebiyle ismi birçok komplo teorisiyle birlikte anılan Rockefeller, dünya çapında ülkelerle ve devlet başkanlarıyla olan ilişkisi sebebiyle "İş büyükelçisi" olarak biliniyordu.

Rockefeller, 2005 yılında 100. yaşgününü kutlamak için ABD'nin Maine eyaletinde bir ulusal parkın yanında bulunan 1000 dönümlük araziyi bağışlamıştı.

Hedef 200 yaşını görmekti

Rockefeller 100 yaşına girdiğinde “200. yaş günümü kutlamak istiyorum" demişti.

1980'deki askeri darbedeki sözleriyle gündeme gelen Rockefeller "1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı Türkiye'de de uyguladık ve başarılı olduk" ifadelerini kullanmıştı.

David Rockefeller kimdir?

David Rockefeller, 12 Haziran 1915 'te doğdu. Amerikalı bankacı, iş adamı. "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır. New York'ta sayılı milyarderlerden biridir. Rockefeller şirketler grubuna üyesi olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance and Winthrop isminde beş kardeşi vardır. 2008 yılında Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 $ bağışta bulunmuştur.

David Rockefeller'in sahibi olduğu şirketler, yönettiği ve yardım ettiği fonlar, sivil organizasyonlar dernekler, başta 1904 yılında kurulan dünyanın dört yanında öğrencilere burs veren Rockefeller Vakfı ve diğer vakıflar ve kuruluşları ile dünyanın neredeyse yarısından bile fazla bir etki alanına sahip olup öğrencilere gelecek vaat eden binlerce gence verilen ünlü Rockefeller öğrenim bursu ülkelerin siyasetinde önemli rol oynar. David Rockefeller ailesi adına CFR'nin onursal başkanıdır.