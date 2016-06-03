Milliyet.com.tr'de 'Can Dündar'a silahlı saldırı' haberine sansüre itiraz eden gazeteci işinden oldu!

Posta.com.tr’deki Yayın Koordinatörlüğü görevinden ayrılarak geçen Mart ayında milliyet.com.tr’nin İnternet Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Serkut Bozkurt’un görevine son verildi. Karar, Bozkurt’a geçtiğimiz cuma günü tebliğ edilirken, Demirören Medya Grubu işten çıkarma nedeninin ‘uyum sorunu’ olduğunu belirtti. Serkut Bozkurt ise görevden alınma kararına ilişkin, “Uyum sorunu’ diye söylendi ama mesele aslında 4 hafta önceki Can Dündar haberinden sonra patronlar nezdinde yaşanan sorun oldu” dedi. Can Dündar, Çağlayan Adliyesi'nin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından, milliyet.com.tr haberi yayımlamış ancak kısa bira süre sonra haber siteden kaldırılmıştı. Bozkurt, habere sansür uygulanmasına itiraz etmişti.

Medyatava’dan Canan Kaya’ya konuşan Serkut Bozkurt, işten çıkarılma sürecini şu sözlerle anlattı:

"2 ayın ardından ‘uyum sorunu’ nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdiler. Ama bu uyum sorununun temelinde de sayfada kalma ve tıklanma oranı arttı. Hal böyle olunca ‘uyum sorununun’ ne olduğunu da anlamadım açıkçası. ‘Uyum sorunu’ diye söylendi ama mesele aslında 4 hafta önceki Can Dündar haberinden sonra patronlar nezdinde yaşanan sorun oldu. Bu arada ben bu sıkıntının ardından istifa edeceğimi söylemiştim. Fakat onlar ‘işten çıkardık’ diye söylemişler… Haber merkezindeki arkadaşlarımla çok güzel bir şekilde çalışıyorduk. Ama patronlar ‘uyum sorununu’ gerekçe göstererek yollarını ayırma kararı aldılar. Onların tercidir. Ayrıca kurumsal mailimi kapattıkları için şirketteki arkadaşlarıma veda edememiştim. Sizin sayenizde onlara da Allah’a ısmarladık demiş olayım.”

Ne olmuştu?

6 Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi önünde yapılan silahlı saldırı haberi, milliyet.com.tr’nin internet sitesinde yer aldıktan kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştı. Demirören Medya Grubu’nun haberden duyduğu rahatsızlık nedeniyle yayından kaldırıldığı bilgisi medyaya yansıyınca ise grup, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve teknik bir nedenden dolayı habere erişilemediğini öne sürmüştü.