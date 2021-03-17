Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu: Kripto paralara "şeriat uyumlu" caizcoin eklendi

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, Almanya merkezli bir şirketin şeriata uyumlu kripto para "caizcoin"i çıkarttığını belirterek, "“Helal” tanımlı bir yatırım olarak “caizcoin’e çağrıdan” satırlar sunayım... Silah, tütün, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif olan şirketlerle işi yoktur. (Şeriatla uyumlu kripto paradır.) İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır. İslam ahlakına uygun kredi sağlar. İslam normlarına uygun projeleri finanse eder. Küresel bankacılık varlıklarında ve yatırımlarında 162 trilyon ABD dolarına kadar ulaşma potansiyeline sahiptir. İslam platformunda kolay yatırımlar sunar. (Devlet tahvilleri, hisse, mülkiyet ve fonlar.)" diye yazdı.

Caizcoin'in broşür ve ilanlarında "Caizcoin sadakati ve ödül programının bir parçası olun" dendiğine işaret eden Güneri Cıvaoğlu, "Arkadaşlarını ve aile bireylerini bu yatırım fırsatına kazandıranların “cemaat bilgesi” olacakları, ödemeler ve sosyal medyada paylaşımlar için yüzde 10 komisyonla ödüllendirilecekleri belirtiliyor. Alışverişlerde caizcoin kullananların da satıcılara ödemelerinde ekstra ücretler yüklenmeyecekleri vaat ediliyor. Banka hesabından, kredi kartından veya diğer kripto cüzdanlarından herhangi bir zamanda yatırım yapılabileceği veya geri çekilebileceği güvencesi veriliyor." ifadelerini kullandı.

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