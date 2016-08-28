Milliyet yazarı: Beştepe müdahale etti, Hakkâri ve Şırnak KHK ile ilçe olacak

Miliyet yazarı Melih Aşık, partilerin ortak önergeleri ile ilçe yapılması durdurulan Hakkâri ve Şırnak’ın yeni çıkarılacak olan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilçeye dönüştürüleceğini yazdı. Aşık, "Anlaşılıyor ki Meclis’te verilen karara Beştepe müdahale etmiş" yorumu yaptı.

Melih Aşık'ın Milliyet'te "Türkiye’nin zihni!" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Günün içinden



Partilerin ortak önergeleri ile Hakkâri ve Şırnak’ın ilçe yapılması durdurulmuştu.

Sabah gazetesinde Zübeyde Yalçın’ın haberine göre; hükümet, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) hazırlamış. Yeni KHK’da, Torba Yasa içinde yer alan ancak son anda partilerin ortak önergeleri ile çıkartılan iki önemli düzenleme yer aldı. Bunlardan biri Hakkâri ve Şırnak’la ilgili. Bu iki il, ilçeye dönüşecek. Yüksekova ve Cizre ise il yapılacak...

Anlaşılıyor ki Meclis’te verilen karara Beştepe müdahale etmiş, Hakkâri ve Şırnak’ı tekrar ilçeye dönüştürme kararı alınmış.

Geçen yıl PKK ile mücadelenin esasları açıklanırken doğru bir görüşle artık örgütle halkın ayrılacağı, halka karşı şefkatli bir tavır izleneceği açıklanmıştı. Hakkâri ve Şırnak’la ilgili karar bu ilkeye ters düşüyor.

İki ilin halkında ilçe kararına karşı büyük tepki olduğu biliniyor.

Bir başka tuhaf haber; artık türbanlı polis devri başlıyormuş...

Böylece polisler ikiye ayrılacak; türbanlılar, türbansızlar!

Türbansız polisler teşkilat içinde herhalde baskı görecek.

Kadın polisler halkla karşı karşıya geldiklerinde de türbanlı ya da türbansız olduklarına göre taraflı muamele yapmakla suçlanacaklar.

Bir ilginç haber daha; Haydarpaşa GATA Hastanesi’nin adı “Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olmuş. Darbeye karşı demokrasi kazandı deniyordu... Demokrasi denince de akla Sultan Abdülhamit geldi demek!