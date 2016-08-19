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BBC Türkçe

Hakkari ve Şırnak il statüsünden çıkarılmıyor

TBMM Genel Kurulu\'nda yapılan görüşmelerde Hakkari ve Şırnak\'la ilgili düzenlemelerin torba yasa tarasından çıkarılması kararı alındı.

19 Ağustos 2016 10:42

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılmalarının da öngörüldüğü düzenlemeler torba kanun tasarı metninden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Genel Kurul'da görüşülen tasarı metninden 'terör suçu' nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve Vali tarafından görevlendirme yapılmasına ilişkin düzenlemeler de çıkarıldı.

Düzenlemelerin, dört partinin ortak önergesi ile metinden çıkarıldığı, muhalefet partisi milletvekillerinin de TBMM Genel Kurulu'nda kararı alkışlarla karşıladığı bildirildi.

Hükümetin meclise sunduğu kanun tasarısında Hakkari ve Şırnak'ın ilk olmaktan çıkarılıp, onların yerine Yüksekova ve Şırnak ilçelerini il merkezi yapılması öngörülüyordu.

Kanun tasarısı her iki ilde ve bölgede düzenlenen gösterilerle protesto edilmişti.

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