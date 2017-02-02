Milliyet, gecikmeli Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, davet yapmadan, sessiz sedasız verdi!

Her yıl edebiyat, sanat ve medya dünyasından geniş bir davetli grubu önünde takdim edilen Haldun Taner Öykü Ödülü bu sene Milliyet binasında Seçiciler Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Haldun Taner’in eşi Demet Taner, kurul üyeleri Nursel Duruel, Handan İnci ve Semih Gümüş'ün katıldığı 'tören'le yazar Ömür İklim Demir'e verildi. Milliyet gazetesinin sahibi Demirören ailesini temsilen katılanın olmadığı 'tören'in yapıldığını Doğan Hızlan, Hürriyet'teki köşesinden duyurdu.1986’da hayatını kaybeden yazar Haldun Taner’in adını yaşatmak adına, 1987’den bu yana Milliyet tarafından verilen Haldun Taner Öykü Ödülü'nün jürisi mayıs ayında toplanarak ödülün "Muhtelif Evhamlar Kitabı” adlı eseriyle Ömür İklim Demir’e verilmesini kararlaştırmış, ancak ödül töreninin tarihi açıklanmamıştı.

Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülleri'nin jürisi de 29 Nisan 2016’da toplanmış; haber dalındaki ödülü İŞİD’in Diyarbakır, Suruç ve Ankara bombacılarının Türkiye’deki örgütlenmesini ve devletin ihmallerini anlatan haberleri için Hürriyet muhabiri İdris Emen’e, fotoğraf dalındaki Aylan Bebek fotoğrafıyla DHA muhabiri Nilüfer Demir’e verilmesine karar vermişti. Ödüllerin verilmemesine karar veren Demirören Grubu'ndan jüri üyelerine gönderilen e-postada "Katılımcı sayısının azlığı ve Türkiye’nin bu yıl içinden geçtiği zor koşulların beraberinde getirdiği hassasiyetler nedeniyle Gazete Yönetimimiz bu yıl her iki ödülün de verilmesini uygun bulmamıştır" denmişti.

Milliyet'te Abdi İpekçi skandalı; jüri ödülleri belirledi, gazete yönetimi iptal etti!

Doğan Hızlan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:



Her sene gerçekleştirilen Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, bu sene Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlanan, ‘Muhtelif Evhamlar Kitabı’ ile Ömür İklim Demir kazandı.

Ödülü, önceki gün Milliyet gazetesinde yapılan ‘küçük’ bir törenle verildi.



Ödül töreninde seçiciler kurulu başkanı olarak ben, Haldun Taner’in eşi Demet Taner, kurul üyeleri Nursel Duruel, Handan İnci ve Semih Gümüş bulundu.



Seçiciler kurulunun ödül gerekçesi şöyle:



“Günlük yaşamın çatışma ve tedirginliklerini, şehir ve evdeki insan hallerini, zengin ayrıntılarla, öykü bütünlüğü içinde ve işlenmiş bir dille verebilmesinden dolayı Ömür İklim Demir’in ‘Muhtelif Evhamlar Kitabı’ ödüle değer bulunmuştur.”



Kitabın sunum yazısında da belirtildiği üzere; öykünün sunduğu imkânları ve incelikleri, alçakgönüllü ama yetkin bir dille birleştiriyor Ömür İklim Demir. Sakin sakin, tane tane sıralıyor kelimelerini ve ‘anlatsan şiir olacak’ o anların tablosunu çiziyor.



Ömür İklim Demir, 1980’de Adana’da doğdu. Tarsus’ta büyüdü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yedi yıl ceza avukatı, üç yıl da reklam yazarı olarak çalıştı. Şimdi Amsterdam’da yaşıyor.



Genç yazar, ödülünü aldıktan sonra öyküleri ve Haldun Taner üzerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Açıkçası çok konuşan birisi değilim. Mahcup olduğumda hiç konuşamıyorum. Haldun Taner’in, Sait Faik’in öykülerini büyük üstatlar olarak yıllarca okudum.



Haldun Taner, öykülerinde birbirinden alakasız konuları bağlar. Dünya da böyle bir şey. Birbiri ile alakasız görülen şeyler aslında birbiriyle çok ilişkilidir. Bunu ben en çok onun öykülerinde gördüm. Ben de yazarken bu tip şeylere çok dikkat ediyorum. Alakasız şeylerin birbiri ile çok ilgili olduğunu bir şekilde göstermeye çalışırım.



Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazanmış olmak biraz da sorumluluk yüklüyor. Bir yük gibi aslında... Çünkü daha iyi bir şeyler yapabilmek isterim devamında. Böyle bir yükle başlamak muhtemelen baskı oluşturacak bana.



Haldun Taner, benim fazlasıyla sevdiğim ve okuduğum bir yazardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik gibi çok sevdiğim ve araştırdığım adlar arasındadır. O mertebede bir isimdir benim için. Özellikle sevdiğim kitabı ‘Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’ kitabıdır.”



Toplam on öyküden oluşan kitapta, her öykünün başında Edip Cansever, Onat Kutlar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Didem Madak gibi yazarlardan ve Led Zeppelin grubunun şarkısından alıntılar yer alıyor...



Bir genç yazarın ödülü hak eden başarılı kitabı.