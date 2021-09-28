Milliyet gazetesi "Vildan Atasever-Mehmet Erdem" haberi için özür diledi

Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'in evlilik tarihini öne çekmesini, Atasever'in hamileliğine bağlayan, Milliyet gazetesi, haberden ötürü özür diledi.

Milliyet haberinde, "Vildan Atasever ile Mehmet Erdem’in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı. Çiftin, Atasever’in hamile olduğu için geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturduğu iddia edildi" denirken, iki aylık hamile olduğunun konuşulduğu iddia etmişti.

Milliyet bugünkü açıklamasında ise, haberinin gerçek dışı olduğunu söyleyerek, özür diledi.

Gazete, şu açıklamada bulundu: "12.09.20221 tarihinde gazetemizde yer alan, Vildan Atasever Erdem ve Mehmet Erdem hakkında yapılan “Bebek için erken nikah” başlıklı, Vildan Atasever’in iki aylık hamile olduğu belirtilen haber gerçek dışıdır. Kendileriyle iletişime geçmeyip, dışarıdan aldığımız kaynaklarla yaptığımız yanlış haberden ötürü ailelerinden ve sevenlerinden özür diliyoruz."

Öte yandan, haber internet sitesinde de yayından kaldırıldı