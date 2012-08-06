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Yaşam

Milli voleybolcu Neslihan'a Red Hot üyesinden ilan-ı aşk

Red Hot Chili Peppers müzik gurubunun üyesi olan Flea sahne adlı Michael Peter Balzary, twitter üzerinden milli voleybolcumuz Neslihan Darnel'e ilan-ı aşk etti

06 Ağustos 2012 14:40

Filenin Sultanları ABD karşısında zorlu bir mücadele verirken milli voleybolcumuz Neslihan Darnel'e ilginç bir aşk mesajı geldi.

Dünyaca ünlü Red Hot Chili Peppers müzik gurubunun üyesi olan Flea sahne adlı Michael Peter Balzary, twitter üzerinden milli voleybolcu Neslihan Darnel'e ilan-ı aşk etti.

Ünlü rock grubunun bas gitaristi ve sinema oyuncusu olan 49 yaşında Balzary, twitter üzerinden; "I have a celebrity crush Neslihan Darnel" yani "Neslihan Darnel sana ilk görüşte aşık oldum" mesajı gönderdi.

Bu mesaj ünlü müzisyenin Türk takipçileri tarafından anında paylaşılmaya başladı ve sosyal medyayı adeta salladı.

Ünlü sanatçıya Türk takipçilerinden birçok tepki mesajları atılıken, Balzary'e, Neslihan'ın evli olduğu ve çocuğu olduğu hatırlatıldı. Ünlü müzisyenden tepki mesajlarına henüz bir cevap gelmedi.

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Neslihan DarnelMichael Peter BalzaryRed Hot Chili Peppers

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