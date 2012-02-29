Milli Takım'ın yeni kaptanı Arda Turan

T24 - Milli takımda Abdullah Avcı ile başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Yeni bir karara imza atan deneyimli teknik adam daha önce Emre Belözoğlu’nda olan kaptanlık pazubandını Arda Turan’a verdi!

A Milli Futbol takımında teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın getirilmesiyle başlayan değişim rüzgarı sürüyor. Göreve başladığı andan itibaren özellikle kadro seçiminde yeni bir oluşum yaratmayı hedefleyen Abdullah Avcı’nın bunun yanı sıra ilk önemli icraatı yeni bir takım kaptanı belirlemek oldu.

Erhan Telli'nin Habertürk'teki haberine göre; Milli takım kaptanı konumunda olan Emre Belözoğlu’nu Slovakya ile bugün oynanacak hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyen Avcı’nın yeni kaptan olarak Arda Turan’ı belirlediği öğrenildi. Avcı’nın, bugün oynanacak mücadeleden önce kaptanlık pazubandını kendi elleriyle oyuncusunun koluna takacağı kaydedildi.



En tecrübelisi o



Avcı’nın bu yeni kararı almasındaki en önemli sebep olarak, yıldız oyuncunun milli takımın oluşan yeni kadrosunda en çok forma giyen oyunculardan biri olması gösterildi. Daha önce 50 kez A Milli olan Arda Turan, alt kategorilerde ise toplamda 79 kez Ay-Yıldızlı formayı giyerek tüm yaş gruplarında görev almıştı.



G.Saray'da çok eleştirilmişti



Galatasaray’da oynadığı dönemde de kaptanlık görevine getirilen ve bu yükün altında ezildiği yönünde eleştirilere hedef olan Arda Turan’ın bu kez daha büyük sorumluluk gerektiren Milli takım kaptanlığını nasıl yürüteceği merak ediliyor. Atletico Madridli oyuncunun ise alınan bu karar nedeniyle çok mutlu olduğu ve kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söylediği belirtildi.



‘Kızım olsa Arda'ya veririm' demişti



Teknik direktör Abudallah Avcı, milli takım kaptanlığına getirdiği Arda Turan’a olan sevgisini daha önce de ortaya koymuştu. Tecrübeli teknik adam Arda’ya olan hayranlığını “Benim tanıdığım, dünyanın en sevimli çocuklarından biri. Kızım olsa Arda‘ya verirdim” sözleriyle belirtirken, deneyimli oyuncuyu öve öve bitirememişti.