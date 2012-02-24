Abdullah Avcı'dan Milli Takım kadrosunda büyük değişiklik!

T24 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Slovakya ile yapılacak özel maçın aday kadrosuna aldığı isimler arasında, Hırvatistan ile yapılan son maçların aday kadrosundaki birçok isim yer bulamadı.

Slovakya ile 29 Şubat Çarşamba günü Bursa’da oynanacak özel maç için 27 futbolcu aday kadroya davet edilirken, A Milli Takım’ın 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan ile yapacağı maçlar öncesi teknik direktör Guus Hiddink tarafından aday kadroya çağrılan oyunculardan 11’i bu kez yer alamadı.

Abdullah Avcı, Hiddink’in son kadrosundaki isimlerden Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Egemen Korkmaz, Giray Kaçar, Hakan Balta, Hamit Altıntop, Gökhan Töre, Emre Belözoğlu, Ozan İpek ve Kazım Kazım’ı Slovakya maçı aday kadrosuna çağırmadı.

8 yeni isim

Teknik direktör Avcı’nın Slovakya maçının aday kadrosuna çağırdığı isimler arasında birçok genç futbolcu yer aldı.

Avcı; Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Semih Kaya, Alper Potuk, Olcan Adın, Olcay Şahan, Soner Aydoğdu ve Mustafa Pektemek gibi yıldızı parlayan genç isimleri Slovakya maçının aday kadrosuna çağırarak, yeni dönemdeki değişiminin sinyallerini verdi