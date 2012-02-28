Abdullah Avcı ne kadar maaş aldığını açıkladı

T24 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "A Milli Takım antrenörü olarak Türk futboluna uzun süre hizmet etmek istiyorum. İleride yurt dışından teklif gelirse bunu değerlendiririz" dedi.

'150 milyar alıyorum'

Avcı, aldığı ücretin medyaya yansıdığını belirterek, "Ben 32 yıldır futbol hayatımda hiç para konuşmadım. Federasyon, teklifi sunduğunda ne kadar üret istediğim soruldu. Buraya para konuşmaya gelmediğimi, Türk futbolu için hizmet vermeye geldiğimi söyledim. Bizde gizli kapaklı bir şey yok. Aylık 150 milyar alıyorum" ifadesini kullandı.

A Milli Takımın eski patronu Hiddink'in aldığı ücret Abdullah Avcı ile karşılaştırldığında arada tam bir uçurum göze çarpıyor. Hiddink yıllık aldığı 8 Milyon Euro garanti paranın yanında her galibiyet başına 100 bin Euro alıyordu. Konaklamak için de Çırağan Sarayı'nı tercih ettiği için de TFF'ye ayrı bir yük oluyordu. İki teknik adamın giderleri karşılaştırdığında Hiddink Avcı'dan en az 13 kat pahalıya mal oluyordu.